Народный депутат Мария Ионова вернулась с фронта, где убедилась в снижении качества питания армейцев. Так, ранее разгорелся тендерный скандал Минобороны, в результате которого компания-победитель "Войсксервис-волонтер" поставляет на фронт гнилые продукты.

Так, Ионова отметила:

По питанию - я вернулась с фронта, я там бываю почти каждые 3 недели. Там действительно есть проблемы с питанием. Я отправила соответствующее депутатское обращение, потому что первое: когда уровни уменьшили и продукты гнилые... Есть фотографии, я это все показывала, очень важно это все исправить.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак также отметил, что продукты для армейцев стали хуже.

Руководитель парламентской франции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал вызов Хомчака в Верховную Раду:

(Относительно коррупции) гораздо больше рычагов, чем у комитета Рады, имеет Генеральная инспекция, там и военная служба правопорядка, то есть у них есть внутренняя структура. Но мы берем на заметку этот вопрос, на следующее заседание комитета мы вызовем Хомчака, пусть он даст нам факты и тогда будем делать выездное заседание - и посмотрим каким образом питаются наши военные.

Предварительно поставки гнилых продуктов на фронт комментировал заместитель министра обороны Игорь Халимон, который собственно и отвечает за тендерные процедуры ведомства. Его отдельные СМИ уже назвали "заинтересованным" в протягивании на закупках сомнительных фирм-прокладок типа "Войсксервис-волонтер". Последняя является монополистом и освоила на питании военных рекордные почти 6 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, что Минобороны отдало 6 млрд грн фирме, что поставляет в ООС гнилые продукты.