На роботу з вітерцем: в Україні стрімко зріс попит на велосипеди [ Редактировать ]
Та навіть якщо перепустки немає, альтернатива все ж є. Такої кількості людей на велосипедах у столиці не бачили вже давно. Попит на ровери зріс просто шалено. Втім, як і на електросамокати.
При чому стосується це як продажу, так і оренди.
Паличка-виручалочка в локдаун і просто зручний засіб пересування. Хтось пересів на електросамокат...
Машина под офисом, я поездил по делам, сейчас в офис. - Удобней на самокате? - Сейчас да, в локдаун точно. Без пробок классно, правда эти слезы немного.
Спочатку на роботу, тепер вже не на роботі. Але вже звикла. Чотири рази в день не набігаєшся, а це дуже виручає.
Хтось - на велосипед... свій чи орендований.
Це перша моя поїздка насправді. Таксі дорого, транспорт не працює, а їхати треба з лівого на правий берег.
С "Арсенальной" вот пешочком иду. Транспорт закрыли, надо как-то развлекать себя.
Ореста чи не щодня їздить на самокаті на роботу. До його покупки підштовхнув і минулорічний локдаун.
Ореста Бріт, жителька Києва:
По дорозі навіть на роботу отримуєш таку дозу задоволення, дихаєш свіжим повітрям, не контактуєш з людьми, не використовуєш таксі, не використовуєш транспорт. Займає буквально 3-5 хвилин, щоб добратись на роботу, пішки 15.
Навіть для любителів високих підборів проїхатися самокатом - не проблема!
Ціни - різні. Можна знайти і за 7 тисяч, і за 25. Усе залежить від характеристик. Продавці кажуть: зараз попит зріс.
Михайло Уманець, власник мережі магазинів:
Сейчас сезон, начало сезона. По этому, это нормальная ситуация, что увеличился спрос. Да, покупают больше, обращений больше, но больше связано с теплой погодой.
А от попит на прокат велосипедів зріс і через локдаун. Удвічі порівняно з минулим тижнем.
Олексій Кладов, співзасновник компанії з прокату велосипедів:
Очень активные поездки в утреннее время, когда все едут на работу, до 10 часов дня, и начинается еще пик с 18, с 17 часов и до 20 активно. Вчера у нас одновременно больше 500 велосипедов находилось в поездке, в движении.
Збільшились і дистанції. Тож поки погода не зіпсувалась кияни їдуть на роботу з вітерцем.
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