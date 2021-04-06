Во вторник, 6 апреля, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк заявил, что на сегодняшний день Харьковская область соответствует показателям "красной" карантинной зоны. Об этом сообщает "Суспільне".

Глядя на показатели, сегодня первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне.

По его словам, если такая ситуация с заболеваемостью коронавирусом продлится еще два дня, то "красную" зону введут официально.

Михаил Черняк также добавил, что власти в любой момент готовы собрать заседание Регионального комиссии, на которой решат вопрос о введении "красной" зоны.

В "красной" зоне в Харьковской области уже находятся несколько крупных населенных пунктов, в том числе Лозовая, Шевченково, Волчанск, Богодухов, Люботин, Боровая и Песочин.

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