Україна скликає екстрену зустріч Тристоронньої контактної групи. Київ звернувся з цього приводу до ОБСЄ. Адже від дня минулого засідання 30 березня на сході України загинули п'ятеро військових і мирний житель, ще четверо бійців зазнали поранень.

Усе це, разом з пересуванням російських військ біля кордону, викликає серйозні побоювання в Києва та міжнародних партнерів.