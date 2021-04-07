Загострення на Донбасі: Україна скликає екстрену зустріч ТКГ [ Редактировать ]
Україна скликає екстрену зустріч Тристоронньої контактної групи. Київ звернувся з цього приводу до ОБСЄ. Адже від дня минулого засідання 30 березня на сході України загинули п'ятеро військових і мирний житель, ще четверо бійців зазнали поранень.
Усе це, разом з пересуванням російських військ біля кордону, викликає серйозні побоювання в Києва та міжнародних партнерів.
по теме
Стягування військ Росії до українського кордону і войовнича риторика ватажків ОРДЛО викликають занепокоєння у керівництва України та міжнародних партнерів
882 порушення режиму припинення вогню здійснили окупанти на Донбасі від початку перемир'я з 27 липня - 16 українських військових загинули, 69 були поранені
Про це заявила спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Грау після онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи
Через обстріли окупантів без води залишились понад 50 населених пунктів на Донеччині
Неподалік Невельського противник атакував з мінометів і гранатометів