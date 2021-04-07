Бойовики передали Україні тіло раніше зниклого бійця [ Редактировать ]
Тіло бійця 10 Гірсько-штурмової бригади передали Україні бойовики на КПВВ "Мар'їнка". Військовий зник 3 квітня. Жодних бойових сутичок на місці не було.
Командування одразу почало пошуки армійця. Що з ним сталося - невідомо. Серед версій: втрата орієнтування або викрадення.
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