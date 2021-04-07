США дадут Украине холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer [ Редактировать ]
В посольстве США заявили о том, что агентство США по международному развитию предоставит Украине холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.
USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и другим утвержденным вакцинам, обеспечивая прямую поддержку цепочкам ультрахолодного хранения и транспортировки.
На данный момент USAID работает над заключением контракта с представителем логистических услуг в ответ на запрос украинского правительства.
Речь идет о доставке первых более 100 тыс. доз вакцины.
Читайте также, вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. У всех подопытных наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами.
Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 6 апреля, исполнительный директор института Адар Пунавалла сделала заявление
В четверг, 1 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев
В среду, 31 марта, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 18668 человек
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал о том, что Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от Pfizer/ BioNTech.
Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл планы министерства по вакцинации