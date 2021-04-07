В посольстве США заявили о том, что агентство США по международному развитию предоставит Украине холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и другим утвержденным вакцинам, обеспечивая прямую поддержку цепочкам ультрахолодного хранения и транспортировки.

На данный момент USAID работает над заключением контракта с представителем логистических услуг в ответ на запрос украинского правительства.

Речь идет о доставке первых более 100 тыс. доз вакцины.

Читайте также, вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. У всех подопытных наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами.

Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.

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