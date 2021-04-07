Группа экспертов из Великобритании рекомендовала не использовать вакцину от коронавирусной инфекции, производства AstraZeneca, для иммунизации граждан младше 30 лет.

Специалисты считают, что данной возрастной категории необходимо предложить альтернативный препарат для вакцинации вместо AstraZeneca.

Взрослым в возрасте от 18 до 29 лет, у которых нет сопутствующих заболеваний следует предложить альтернативную вакцину от COVID-19 вместо вакцины AstraZeneca, если такая альтернативная вакцина доступна.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал препарат для вакцинации от коронавируса от AstraZeneca является полностью безопасным.

Читайте также, vинистр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на сообщение о том, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызвать тромбоз. Как только будет официальное заключение, документ от комитета, а не комментарии, тогда будем смотреть.

Кроме того, министры здравоохранения Европейского Союза проведут заседание по COVID-вакцине компании AstraZeneca. Эксперты Европейского органа по контролю над препаратами рассматривают, насколько некоторые последние случаи возникновения тромбов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.