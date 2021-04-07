Британців закликали не боятися вакцину від AstraZeneca [ Редактировать ]
І доки експерти вивчають цей зв'язок вакцинацію дітей AstraZeneca тимчасово зупинили у Великій Британії. Їх щеплювали, щоби перевірити ефективність сироватки проти коронавірусу. Чи зупинятимуть у Британії імунізацію дорослих і які ризики для тих, кому вже зробили щеплення - розповість Світлана Чернецька.
Уже майже 32 мільйони британців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Більшість із них щеплювали саме AstraZeneca. Цю сироватку розробили місцеві науковці в Оксфорді, а виготовляють паралельно на двох місцевих заводах.
Наступним кроком імунізації населення стало потенційне щеплення дітей. Майже 300 добровольців віком від шести до сімнадцяти років записали на випробування ефективності препарату.
І хоча жодних проблем із перебігом вакцинації серед дітей не було, процес довелося зупинити. Через можливий зв'язок вакцинації з виникненням рідкісного тромбозу в дорослих.
Пол Гантер, медичний мікробіолог в університеті Східної Англії:
Минулого тижня докази цього зв'язку були недостатньо чіткими, і я вважав, що це один із тих випадкових зв'язків, які насправді не мають підстав. Однак тепер, коли ми вже бачимо, що одне й те саме захворювання виникає після однієї й тієї самої вакцини в іншій популяції, то це вагомі докази того, що саме AstraZeneca може бути причиною цих побічних явищ.
Наразі нічого не доведено. Причинно-наслідковий зв'язок вивчають одночасно в британському та європейському регуляторах медпрепаратів. Водночас імунізація дорослого населення в країні триває за планом. А прем'єр закликає не панікувати. Сам він теж нещодавно вакцинувався першою дозою AstraZeneca.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Найкраще зараз стежити за порадами незалежного регулятора щодо медпрепаратів. Саме для цього він і існує. І наразі агентство закликає продовжувати щеплення - першою дозою, а потім і другою.
У самому агентстві кажуть: переваг імунізації однозначно більше, ніж ризиків. Лише погляньте на британську статистику.
Наразі смерть від ковіду загрожує одному з восьми громадян віком від сімдесяти п'яти років. У групі осіб 40 років це вже один на тисячу випадків. А якщо зв'язок вакцинації з тромбозом таки доведуть, то ризик смерті від нього - одна людина на 2,5 мільйони.
Роджеріо Пінто Де Са Гаспар, директор програми ВООЗ з регуляції та прекваліфікації:
Усі випадки рідкісного тромбозу ми зводимо в категорії щодо діагностики, популяції та поширення вакцини. Експерти вивчають ці дані й обіцяють надати висновки. Наразі ж ми бачимо дані, які надходять від інших країн, як-от: Великої Британії, де видно, що щеплення дуже важливе в плані зменшення смертності населення.
Усі без винятку медпрепарати можуть викликати побічні дії. Приміром, один шанс на мільйон, що сезонна вакцина проти грипу може спричинити нервовий розлад "Синдром Гієна-Барре". Втім, невдовзі експерти обіцяють надати більше інформації щодо рідкісного тромбозу після вакцинації проти ковіду. Насамперед: які групи людей у зоні ризику, зокрема за віком та станом здоров'я. Це дасть змогу зменшити небезпечні побічні ефекти.
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