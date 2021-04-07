Італійські ресторатори побилися із поліцією [ Редактировать ]
Протестують проти локдауну не лише в Україні. В Італії запальні ресторатори навіть побилися із поліцією! Сотні власників кафе зібралися перед парламентом. Вимагали повноцінно приймати гостей, а не лише готувати на виніс. При чому вимагали так гаряче, що у бік правоохоронців - полетіли пляшки.
Після цього поліція відтіснила розлючений натовп від урядової будівлі. Ресторани в Італії, як і в Україні, закриті. Бо країна теж переживає новий сплеск ковіду.
Моніка, власниця ресторану:
Вони відібрали наше право на працю, нашу гідність. У нас уже не лишилося грошей на хліб. У мене троє дітей. І я не знаю, як сказати їм, що мені ні за що купити їм взуття. Бо вже 14 місяців уряд не дає нам працювати!
по теме
Одразу кілька інтернет-видань повідомили, що обмеження діятимуть до кінця великодніх свят, тобто до 10 травня
Одна з німецьких земель почала експеримент, які одні називають цікавим, а інші небезпечним. Попри непросту епідемічну ситуацію, в регіоні послабили карантинні обмеження
У Києві суворий локдаун розпочався напередодні: зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті - лише за спеціальними перепустками
Нині в "червоній" зоні 10 областей і Київ. Наближається до цього переліку Донеччина, там вже два дні перевищені показники інфікування і рівня госпіталізацій
У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць. На Хмельниччині минулої доби занедужали майже 700 людей, 28 померли. Завантаженість ліжок у регіоні складає майже 95 відсотків