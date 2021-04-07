Протестують проти локдауну не лише в Україні. В Італії запальні ресторатори навіть побилися із поліцією! Сотні власників кафе зібралися перед парламентом. Вимагали повноцінно приймати гостей, а не лише готувати на виніс. При чому вимагали так гаряче, що у бік правоохоронців - полетіли пляшки.

Після цього поліція відтіснила розлючений натовп від урядової будівлі. Ресторани в Італії, як і в Україні, закриті. Бо країна теж переживає новий сплеск ковіду.

Моніка, власниця ресторану: