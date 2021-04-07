Нинішній показник смертності рекордний і для самої України. Востаннє цифри були такими загрозливими тиждень тому, але навіть тоді померлих було майже на півсотні менше.

Загалом же українська ковідна статистика така. Нових хворих п'ятнадцять із половиною тисяч. Тих, хто одужав, на чотири тисячі менше. До лікарень потрапили понад 5,5 тисяч нових пацієнтів це, до речі, теж рекорд для України.

Топ-п'ять регіонів, де ситуація найгірша, майже не змінився - це столиця, а також Одеська, Київська, Львівська та Харківська області.