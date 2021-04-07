Офіційно цієї інформації поки що не підтверджують ані в київській мерії, ані в МОЗ

До речі, чи триватиме локдаун у столиці до 16 квітня - питання! Одразу кілька інтернет-видань повідомили, що обмеження діятимуть до кінця великодніх свят, тобто до 10 травня. Утім, офіційно цієї інформації поки що не підтверджують ані в київській мерії, ані в МОЗ.

Єдине, що наразі впевнено заявляють в уряді тотального локдауну в Україні не буде, лише у проблемних регіонах. Сьогодні, наприклад, на додачу до 11 областей "почервоніли" ще й Запорізька та Хмельницька.