У Києві можуть продовжити локдаун - ЗМІ [ Редактировать ]
До речі, чи триватиме локдаун у столиці до 16 квітня - питання! Одразу кілька інтернет-видань повідомили, що обмеження діятимуть до кінця великодніх свят, тобто до 10 травня. Утім, офіційно цієї інформації поки що не підтверджують ані в київській мерії, ані в МОЗ.
Єдине, що наразі впевнено заявляють в уряді тотального локдауну в Україні не буде, лише у проблемних регіонах. Сьогодні, наприклад, на додачу до 11 областей "почервоніли" ще й Запорізька та Хмельницька.
по теме
У Києві суворий локдаун розпочався напередодні: зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті - лише за спеціальними перепустками
Нині в "червоній" зоні 10 областей і Київ. Наближається до цього переліку Донеччина, там вже два дні перевищені показники інфікування і рівня госпіталізацій
Нових хворих п'ятнадцять із половиною тисяч. Тих, хто одужав, на чотири тисячі менше. До лікарень потрапили понад 5,5 тисяч нових пацієнтів це, до речі, теж рекорд для України
Сотні власників кафе зібралися перед парламентом. Вимагали - повноцінно приймати гостей, а не лише готувати на виніс
Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки для отримання допомоги від держави. Сьогодні уряд запустив цей механізм