Віталій Кличко закликав не купувати спецперепустки в інтернеті [ Редактировать ]
Аби зменшити ковідну статистику, у столиці від початку тижня дитсадки на замку. А Держпродспоживслужба відтепер ще й проводить рейди, аби якийсь із них не відкрився. Знайшли двох порушників - приватні дитсадок і школу, які працювали попри заборону. Тепер за це мають сплатити штраф.
Крім того, шукають порушників і серед ресторанів, магазинів та перевізників.
Бо транспорт у столиці лише за спецперепустками. І їх видадуть - пів мільйона, каже Віталій Кличко. І це на сто тисяч щедріше, аніж планували раніше.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Я хочу зазначити, в першу чергу, перепустки отримали медпрацівники, рятувальники і працівники комунальної, транспортної сфер і військові. Тобто, критично важливих сфер міста. Ми не можемо видавати перепустки всім охочим. Навіщо тоді ці суворі обмеження.
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