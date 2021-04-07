Транспорт у столиці лише за спецперепустками

Аби зменшити ковідну статистику, у столиці від початку тижня дитсадки на замку. А Держпродспоживслужба відтепер ще й проводить рейди, аби якийсь із них не відкрився. Знайшли двох порушників - приватні дитсадок і школу, які працювали попри заборону. Тепер за це мають сплатити штраф.

Крім того, шукають порушників і серед ресторанів, магазинів та перевізників.

Бо транспорт у столиці лише за спецперепустками. І їх видадуть - пів мільйона, каже Віталій Кличко. І це на сто тисяч щедріше, аніж планували раніше.

Віталій Кличко, київський міський голова: