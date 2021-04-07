Саарський шлях. Одна з німецьких земель почала експеримент, який одні називають цікавим, а інші небезпечним. Попри непросту епідемічну ситуацію, в регіоні послабили карантин. Що дозволили жителям Саару? І чи є в місцевої влади план на випадок, якщо крива інфікувань піде вгору? Розкаже Тетяна Логунова.

Зайняті столики на терасах кафе та ресторанів, відчинені спортивні студії, торгові центри, кінотеатри та галереї. Якщо більшість німців тільки мріє про таке послаблення карантинних обмежень, то жителі землі Саар уже насолоджуються свободою. Цей регіон Німеччини на собі тестує модель поетапного виходу з локдауну. І це попри непросту епідемічну ситуацію - в Саарі щодня фіксують понад дев'яносто нових інфікувань на 100 тисяч жителів.

Томас Ханс, прем'єр землі Саар:

Ми вирішили послабити обмеження щодо приватного та громадського життя. Відтепер на свіжому повітрі проводити час разом можуть компанії до 10 людей. Кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів на терасах. Відновити роботу можуть фітнес-центри, театри та кіно.

Щоб позайматися спортом або подивитися нову виставу, треба мати свіжу довідку про відсутність коронавірусу. Перевіритися на антигени можна в численних тест-центрах у різних містах регіону. Послуга безоплатна, результат готовий за 20 хвилин.

Арон Вільке, менеджер фітнес-студії:

Настрої наших клієнтів різні. Більшість рада, що може знову повернутися до тренувань. Але є й такі, що займаються спортом чи не щодня. Вони, звісно, не хочуть так часто здавати тести.

Без тесту можна посидіти на терасі кафе чи ресторану. Якщо, звісно, не лякає зовсім не весняна погода.

За такої температури ми тут довго не посидимо. Але все одно хотіли спробувати.

Це перший день, коли ми відчуваємо трохи свободи. Це треба відсвяткувати!

Утім, вихід з локдауну святкують не всі. Скептики побоюються, що через відмову від обмежень кількість нових інфікувань стрімко зросте.

Це помилка. Поживемо так місяць чи два, а потім усе знову закриють. І почнемо боротьбу з епідемією спочатку.

Особисто я не користуватимуся цими послабленнями. Я думаю, тут не минулося без політики. Наступного року в нас земельні вибори, тож прем'єр уже починає кампанію.

Влада землі вже заявила: якщо кількість хворих почне зростати, експеримент негайно зупинять. Якщо ж ні - жителі землі отримають ще більше свободи.