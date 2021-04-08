В Україні підприємці протестують проти "локдауну не для всіх" [ Редактировать ]
Підприємці, попри обіцяну компенсацію, ледь не щодня мітингують проти локдауну. Напередодні одразу в кількох містах протестували торгівці. Більше розкажуть наші кореспонденти.
Крики, штовханина й перекритий рух громадського транспорту. Так у Запоріжжі кілька десятків підприємців центрального ринку вимагали скасування карантинних обмежень.
Від суботи в місті локальний локдаун. Під забороною робота торговельно-розважальних комплексів, спортивних залів та непродовольчих ринків. Відтак торговці вимагали від місцевих чиновників скасувати обмеження щодо їхньої роботи. Кажуть вклали гроші в товар, а продати - ніяк.розійшлися протестувальники лише після того, як чиновники пообіцяли провести в мерії нараду та разом подумати над їхньою пропозицією.
Гаряче було й у "червоному" Миколаєві. Десятки представників малого бізнесу зібралися біля мерії через незгоду з обмеженнями. Більшість торгівлю не припинили, бо вважають, що можуть працювати, як і супермаркети.
Если закрывать, то на две недели всех. Всех на две недели. Всех.
Пікетувальники переконані: їхні права порушені. Адже заробітку немає, а відтак і сплачувати оренду чи комірне нічим. При цьому отримати допомогу багатьом фопівцям торік так і не вдалося.
Працівниця ринку:
Что вы вобще делаете для предпринимателей, кроме того, что собираете с них налоги?
До пікетувальників вийшов очільник Миколаєва, його аргументи про велику кількість нових коронавірусних хворих і рекордну смертність мітингарів не переконали.
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:
Сегодня у нас из 8 показателей превышение по 2. Первое - завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню. Второй вопрос - кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом впродовж останніх 7 днів.
Головні вимоги підприємців - дозволити торгівлю, припинити карантинні перевірки та розблокувати роботу транспорту. Чи вдасться їх задовольнити, стане відомо після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
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