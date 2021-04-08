"Столетний" иммунитет: женщина-рекордсменка дважды одолела коронавирус [ Редактировать ]
В Колумбии 104-летняя женщина успела вылечиться от коронавирусной инфекции 2 раза. Об этом сообщает местный ресурс Univision Noticias.
Впервые Кармен Эрнандес инфицировалась COVID-19 в июне 2020 года вместе с жителями дома престарелых, в котором жила в течении 25 лет. В феврале долгожительнице сделали прививку от коронавируса, однако уже 8 марта ее ПЦР-тест показал положительный результат, так как иммунитет не успел к тому времени развиться.
Отмечается, что Эрнандес была госпитализирована 19 марта. В отделении интенсивной терапии она могла дышать самостоятельно, не нуждаясь в аппарате ИВЛ. Через 2 недели врачи выписали пациентку из медучреждения, сейчас она чувствует себя хорошо. Она в настоящее время является самой старейшей гражданкой страны, победившей коронавирус.
Читайте также, в Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета вылечился от коронавируса. У него развилась пневмония и два дня мужчина провел в отделении интенсивной терапии, после чего врачи выписали его под аплодисменты.
Кроме того, в Италии 104-летняя женщина вылечилась от COVID-19. По словам лечащего врача Ады Занусси, сейчас женщина уже выздоровела и благополучно восстанавливается после болезни, не теряя "ясность ума".
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