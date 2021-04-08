Екстрене засідання ТКГ завершилося без результату [ Редактировать ]
Засідання Тристоронньої контактної групи, яке екстрено скликали на вимогу України, закінчилося безрезультатно. Переговори тривали шість годин.
Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на передовій.
Але підписати відповідний документ не вдалося через позицію РФ і підконтрольних їй бойовиків з ОРДЛО.
по теме
Стягування Росією військ до українського кордону і загострення на лінії зіткнення змушує командування ЗСУ тримати армію в постійній боєготовності.
Зранку збройні формування Російської Федерації з артилерії та мінометів обстріляли околиці Пісків і Водяного. Один український воїн загинув.
Український військовий - загинув цієї ночі на передовій, коли з великокаліберної артилерійської установки російські окупанти обстрілювали околиці Пісків і Водяного
Чотири рази порушили режим тиші російські найманці минулої доби. Неподалік Опитного атакували українські позиції з мінометів 82-го калібру
Засідання Тристоронньої контактної групи закінчилося безрезультатно. Переговори тривали шість годин. Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на Донбасі