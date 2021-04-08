В Україні у трьох регіонах можуть послабити карантин [ Редактировать ]
А от три області можуть покинути "червону" зону і послабити карантин. Це Чернівецька, Івано-франківська та Закарпатська. Напередодні про таке заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чи справді в цих регіонах знизилися показники захворюваності - з'ясовував Іван Сірецький.
Чернівецька область у червоній зоні вже більше місяця з 1 березня. Люди тут вже втомились від жорсткого карантину. Тож новина про можливе послаблення обмежень - мед для вух чернівчан.
Ну если выйдет, это хорошо! Мы все будем только рады.
Епідеміологи ж кажуть, радіти рано. Хоч ситуація і стабілізувалася, в області значно перевищено кількість госпіталізацій на сто тисяч населення. Цей показник має бути менше, ніж 60 осіб за останні сім днів. На Буковині наразі дев'яносто.
Наталія Гопко, головна санітарна лікарка Чернівецької області:
Цей показник є дуже серйозним, тому що фактично він відображає тягар на систему охорони здоров'я. Чим вищим є рівень госпіталізації, більша зайнятість ліжок.
Водночас вихід із червоної зони вже за кілька днів цілком імовірний, кажуть фахівці. Адже інші показники захворюваності на ковід суттєво знизились. Якщо на початку березня за тиждень виявляли близько чотирьох тисяч нових випадків, то нині вдвічі менше.
В облдержадміністрації кажуть, що це результат карантинних обмежень. Насамперед переходу на дистанційне навчання та закриття закладів харчування.
Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації:
Наші епідеміологи в епідрозслідуваннях дуже чітко визначають, що школи, святкування, вони були основними такими заходами, які давали поштовх для швидкого поширення вірусу.
Буковина традиційно релігійний регіон. Тож із настанням Великого посту фактично припинились масові банкети. Та й самі буковинці переконують, що стали більш відповідальними. Бо бачать, що вірус вже набагато агресивніший.
Володимир та Анна, жителі Чернівців:
Ми дотримувалися всіх карантинних правил, які були. Ми по можливості, коли була велика захворюваність, ми не виходили з дому, в людні місця в масках - все як має бути.
Наразі Буковина повернулась до тих рівнів захворюваності, які реєстрували в середині лютого. Однак стан більшості нових хворих важкий. Та й показник смертності стабільно високий.
Наталія Гопко, головна санітарна лікарка Чернівецької області:
Це ті такі найобтяжливіші показники і вони залишаються серйозними, тому жодних підстав до такого якогось розслаблення наразі немає.
Остаточне рішення про перехід у помаранчеву зону та послаблення карантину найближчим часом має ухвалити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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