Дефицит видеокарт и консолей вызвали два вида полупроводников стоимостью чуть более доллара Источник: Unsplash

С начала года производители электроники резко снизили поставки оборудования своим клиентам, что резко ударило по поставкам готовой продукции в виде игровых приставок PlayStation 5, видеокарт Nvidia, а также смартфонов, телевизоров и прочей бытовой электроники, что вызвало дефицит и сумасшедший рост цен на эти устройства.

Издание Bloomberg провело собственное расследование, чтобы выяснить точную причину дефицита. Выяснилось, что виноват не коронавирус с его карантином, хотя влияние этих процессов тоже присутствует. Истинной причиной оказалась нехватка очень важных деталей, стоимостью чуть больше доллара (30 грн).

Речь идет о микроконтроллерах системы управления энергопотреблением и микросхем контроля дисплеев. Именно две полупроводниковых микросхемы, несмотря на свою дешевизну, продолжают оставаться дефицитными – их нехватка сильно тормозит сразу несколько индустрий.

Заводы TSMC просто не успевают производить эти микроконтроллеры в необходимых количествах в связи с ошибочной оценкой экспертами глобальных событий разразившейся пандемии. По мнению аналитиков, клиенты во время вынужденной самоизоляции будут приобретать меньше устройств.

Однако, как показала практика, скука во время карантина вынудила потребителей скупать электронику в огромных количествах.

При этом автопроизводители, которые одними из первых возобновили производство после снятия карантина в ряде стран, пролоббировали приоритетное производство чипов для своей продукции.

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Таким образом, из-за наращивания выпуска полупроводников на чипы для устройств с дисплеями (автомобильные мультимедийные системы, флагманские холодильники, мониторы, телевизоры) в ущерб устройствам другого класса, и просчете в планировании спроса на гаджеты и компьютерное оборудование, дефицит игровых приставок и видеокарт усугубился.

Из-за дешевизны вышеописанных деталей строить новые заводы невыгодно, а все, потому что в конечном итоге полупроводниковый кризис рано или поздно закончится. А пока эксперты рекомендуют подождать с приобретением вожделенных устройств втридорога и потерпеть окончания дефицита.

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