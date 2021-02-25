На фоне дефицита видеокарт и ажиотажа на рынке криптовалют Nvidia продолжает зарабатывать баснословные деньги.

Сегодня техногигант опубликовал отчет о своих доходах за IV квартал 2020 года и начала 2021 финансового года, установив впечатляющий рекорд квартальной выручки в 5 миллиардов долларов, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом компания добилась чистой прибыли в 1,457 миллиарда долларов. Но какой ценой?

Как и большинство производителей полупроводников, Nvidia страдает от перебоев в цепочке поставок из-за пандемии коронавируса. Что еще хуже для геймеров, ищущих видеокарту, внезапное возрождение майнинга криптовалюты, особенно Ethereum, только ухудшило ситуацию, создав дефицит на рынке видеокарт и спекуляцию с их ценами.

Nvidia также не ожидает, что ситуация закончится в ближайшее время, заявив, что ограничение поставок сохранится на протяжении всего 2021 года.

Удивительным оказался тот факт, что активная скупка видеокарт майнерами, вопреки ожиданиям, приносит Nvidia небольшой процент прибыли.

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Финансовый директор Nvidia Колет Кресс заявила, что выручка от криптомайнинга составляет от 100 до 300 миллионов долларов – а это 6% от общей прибыли. В то же время продажи видеокарт геймерам принесли 2,5 миллиардов долларов. Таким образом, выход на рынок криптомайнинга – не лучший вариант для Nvidia с ее инвесторов.

Видеокарты для игровых компьютеров более прибыльны для Nvidia

Nvidia ожидает, что спрос со стороны майнеров принесет в первом квартале 2021 года еще порядка 50 миллионов. Компания делает ставку на RTX 3060, в которой снижена производительность для добычи криптовалюты, но достаточно мощности для игр за невысокую цену, что подстегнет геймеров к апгрейду.

Вторым по прибыльности рынком стало оборудование для дата-центров, облачных серверов и суперкомпьютеров — спрос продолжает расти. В частности, многие новые клиенты занимаются разработками в области самоуправляемых автомобилей, для контроля над которыми нужны мощные системы ИИ.

Что касается крупнейшего проекта прошлого года, покупки ARM за 40 миллиардов, NVIDIA приводит оптимистичные прогнозы и рассчитывает, что сделка в итоге всё же состоится несмотря на сложности с регуляторами и протесты других компаний.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как cмартфоны Samsung оснастят видеокартами от AMD. В то же время майнеры грозят создать дефицит на рынке ноутбуков.