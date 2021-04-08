Харьковская область "на волоске" от "красной" зоны карантина [ Редактировать ]
По стоянию на 8 апреля, Харьковская область имеет все показатели для попадания в "красную" зону карантина. Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По его словам, уже сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой регион могут отнести в "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.
Напомним, в Национальной академии наук Украины дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения коронавируса снижаются.
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