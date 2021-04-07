В Национальной академии наук Украины дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Так, заболеваемость выходит на плато третьей волны коронавируса. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения коронавируса снижаются.

Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики.

Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:

пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

абсолютное количество ПЦР-тестов начала снижаться;

динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны).

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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