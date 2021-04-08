Concorde Capital и Smart Holding договорились о совместном управлении торговыми центрами [ Редактировать ]
Concorde Capital и Smart Holding пришли к соглашению относительно управления и развития на условиях партнерства торговых центров, которые ранее были куплены компанией ООО "Мадера Девелопмент" на открытых торгах через систему Prozorro.
Об это Українським Новинам сообщили в пресс-службе ООО "Смарт-Холдинг", комментируя намерение входящей в группу SMART INVESTMENTS (CY) LTD сконцентрировать более 50% доли ООО "Мадера Девелопмент".
Вопрос о предоставлении разрешения на такое приобретение внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Антимонопольного комитета Украины.
Согласно сообщению, соглашение предусматривает передачу в управление входящему в группу Smart Holding оператору коммерческой недвижимости East Solution Group (ESG), семи торговых центров в Запорожской, Полтавской, Донецкой областях.
"East Solution Group (ESG) до момента данного соглашения уже управлял сетью торговых центров в восточных регионах Украины. Наработанная база арендаторов площадей ESG включает в себя сотни контрагентов. Сотрудничество с крупнейшими ритейл операторами Украины, такими как Золотой Век, Лотос, EVA, Фокстрот, Брокард, Сильпо, Comfy, подтверждает, что торговые площади управляются в соответствии с лучшими стандартами. ESG готов привнести в партнерство свою операционную экспертизу и наработанные коммерческие связи", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что данное соглашение позволит Concorde Capital снизить риски операционного управления, ESG, в свою очередь, сможет предложить больше торговых площадей и на более выгодных условиях своим клиентам.
Как сообщалось в декабре 2020 года входящая в Concorde Capital ООО "Мадера Девелопмент" приобрела на аукционе Prozorro имущество, ранее принадлежавшее торговой сети "Амстор". В частности, компания приобрела здания общественно-торговых центров и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, а также земельный участок площадью 7,7 га в Одессе. Данные активы были выставлены на продажу "Укрэксимбанк" в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности торговой сети.
Лот был выкуплен за 456 млн грн при стартовой цене 283,5 млн грн.
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