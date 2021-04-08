Известная украинская исполнительница Аlyona Аlyona выпустила новый альбом Galas и запустила тизер на своей странице в Instagram.

Отметим, что это второй лонгплей в ее карьере.

А вот представила его она довольно неординарно и ярко. Так, рэп-исполнительница за день до релиза показала на своей странице запостила смелый портрет в образе певицы Лиззо.

В кадре звезда позирует обнаженной, прикрываясь украинским флагом.

Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?

Мнение подписчиков о снимке разделились: одни хвалят ее за смелость, другие ругают за неуважение к национальному флагу.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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