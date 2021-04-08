Киев пытается решить внутриполитический кризис при помощи "имитации боевых действий в Донбассе". Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий со стороны Москвы переговоры по Донбассу, передает ТАСС.

Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт.

Партнеры по нормандскому формату движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров, считает Козак.

Есть достаточное количество избирателей, которые скептически настроены по отношению к политике Киева, есть огромные проблемы экономические, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины, и, видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию... Переговоры безрезультатны. К сожалению, в фарватере этого движения - поведения Украины - движутся и наши партнеры по нормандскому формату.

Замруководителя администрации президента России считает, что проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства.

С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять, как сегодня делает Украина, ...то, боюсь, что сегодня возможен курс на замораживание этого конфликта.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.