Вакцина AstraZeneca будет в полной мере использоваться в двух странах [ Редактировать ]
Вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, разрешена для использования во всех возрастных группах на территории Мексики и Австралии.
Такое решение приняли в мексиканской Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков. Такое же решение приняли и в Австралии. В этой стране было дано распоряжение о проверке всех результатов вакцинации, однако там продолжают считать, что AstraZeneca является эффективной и безопасной.
Отмечается, что британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет и призвал заменить ее на альтернативный препарат.
Ранее мы писали, что AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации/ Агентство по регулированию лекарственных веществ и медицинских изделий Британии и Европейское агентство по лекарственным средствам завершили оценку крайне редких случаев побочек.
Кроме того, в Европе назвали все побочные явления после прививки AstraZeneca. На сегодня большинство случаев тромбоза в Европе произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации, однако имеющихся данных недостаточно для выделения конкретных групп риска.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Германии вакцинированные от коронавируса граждане получат привилегии
Всего прививки от коронавируса получили уже 286 647 человек
Отчет был представлен специалистами английского регулятора
Всего зафиксирован 31 случай возникновения осложнений
Пока украинцам укололи только по одной дозе