Вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, разрешена для использования во всех возрастных группах на территории Мексики и Австралии.

Такое решение приняли в мексиканской Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков. Такое же решение приняли и в Австралии. В этой стране было дано распоряжение о проверке всех результатов вакцинации, однако там продолжают считать, что AstraZeneca является эффективной и безопасной.

Отмечается, что британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет и призвал заменить ее на альтернативный препарат.

Ранее мы писали, что AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации/ Агентство по регулированию лекарственных веществ и медицинских изделий Британии и Европейское агентство по лекарственным средствам завершили оценку крайне редких случаев побочек.

Кроме того, в Европе назвали все побочные явления после прививки AstraZeneca. На сегодня большинство случаев тромбоза в Европе произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации, однако имеющихся данных недостаточно для выделения конкретных групп риска.

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