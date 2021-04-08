Верховна рада працюватиме у дві зміни [ Редактировать ]
Робота у дві зміни. Наступного тижня Верховна Рада засідатиме і вранці - планово, і ввечері - позачергово. На планових засіданнях продовжать розгляд земельних поправок. А їх пройшли, нагадаю, всього третину. А от остаточного порядку денного позачергових ще немає.
Та в планах, зокрема, повернути "тюрму" за брехню в декларації. Три законопроєкти про валютних позичальників, документ про 30 тисяч гривень пенсії для чорнобильців з інвалідністю. А ще нардепи хочуть дозволити випускникам вибирати оцінювання, яке їм більше підходить - оцінка за рік, іспит чи ЗНО.
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