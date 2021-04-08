Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался в своем Instagram, что много лет подогревал интерес к мифам о "кузбасском йети". Отец

Около десяти лет назад, наслушавшись от охотников рассказов о снежном человеке в горах Шории, Тулеев на снегоходе отправился к Азасской пещере, где, согласно легендам, и живет йети.

Ну, приехал, пещера как пещера. Впечатляет, конечно, вокруг лед, камни выступают, но неуютно. Кажется, что свод пещеры на тебя падает. Как положено, в пещере разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных. Конечно, все это не на сухую. Каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул.

Тем не менее Тулеев решил использовать миф о йети для привлечения туристов. Главе Таштагольского района Владимиру Макуте он поручил подпитывать слуги о снежном человеке в местных горах.

Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но конечно потом обязательно отметь его и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь.

Тулеев пишет, что не знает, "как уж там Макута выкручивался", но популярность кузбасского йети и правда росла. В 2010 году в области даже учредили новый праздник - День снежного человека. Власти пообещали приз в один миллион рублей, тому, кто первым обнаружит йети.

Напомним, что Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года и покинул пост в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.