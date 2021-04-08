Інженери НАСА отримали дані про погоду на Марсі [ Редактировать ]
Перші дані про погоду на Марсі отримали інженери з НАСА. Надіслав їх марсохід Персевіренс, який приземлився на червоній планеті в лютому.
Ровер, зокрема, зафіксував різкі перепади температури від мінус 20 до мінус 80 за Цельсієм. А також невеликий вітер - до 10 метрів на секунду. Дані про марсіанську погоду марсохід збиратиме протягом року.
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