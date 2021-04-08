Перші дані про погоду на Марсі отримали інженери з НАСА. Надіслав їх марсохід Персевіренс, який приземлився на червоній планеті в лютому.

Ровер, зокрема, зафіксував різкі перепади температури від мінус 20 до мінус 80 за Цельсієм. А також невеликий вітер - до 10 метрів на секунду. Дані про марсіанську погоду марсохід збиратиме протягом року.