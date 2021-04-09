Європейський суд підтримав обов'язкову вакцинацію дітей у Чехії [ Редактировать ]
Європейський суд з прав людини підтримав обов'язкову вакцинацію дітей в Чехії В країні щеплюють проти дев'яти хвороб. За відмову без поважної причини - штраф або заборона відвідувати дитсадок. У Європейському суді наголосили - насамперед захищають інтереси дітей.
А убезпечити їх від серйозних недугів допомагає саме імунізація. Однак додали: йдеться лише про планові щеплення від хвороб, сироватки проти яких вважаються ефективними й безпечними.
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