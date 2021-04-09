ДТП произошло между селами Холмок и Рузаевка Источник: Национальная полиция Украины

В Закарпатской области между селами Холмок и Рузаевка произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На участке трассы, где меняют дорожное полотно, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и на скорости врезался в спецтехнику службы ремонта дорог.

На месте аварии погиб 44-летний водитель легковушки на европейских номерах, 32-летний пассажир Volvo от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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