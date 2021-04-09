На Закарпатье Volvo влетела в спецтехнику: есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Закарпатской области между селами Холмок и Рузаевка произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
На участке трассы, где меняют дорожное полотно, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и на скорости врезался в спецтехнику службы ремонта дорог.
На месте аварии погиб 44-летний водитель легковушки на европейских номерах, 32-летний пассажир Volvo от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировали небывалый спрос на поддержанные автомобили.
по теме
По словам очевидцев, непосредственно перед аварией Mercedes-Benz дрифтовал по улице Пушкинской, затем зацепился за скамейку, перевернулся и слетел в воду. Находившиеся в салоне автомобиля двое 33-летних мужчин выбраться наружу не смогли, поскольку заклинила система блокировки дверей
Около 7:30 вблизи села Шестаково лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате аварии травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail
Две сесты 15 и 13 лет решили покататься по селу Зоболотье на мотоцикле Viper. Девушка за рулем не справилась с мощной машиной и врезалась в стену. Она погибла, а ее 13-летняя сестра попала в больницу
Пранкер за рулем спортивного Audi RS6 выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в центре российской столицы и спровоцировал серьезную аварию, в которой были разбиты пять автомобилей. С места аварии в реанимацию попала 40-летняя женщина-водитель - консультант Госдумы Мария Артемова. Эдвард Бил не пострадал
В пятницу, 26 марта, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг