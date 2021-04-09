Стерненка та Демчука звільнили під цілодобовий домашній арешт. І зобов'язали здати закордонні паспорти.

Таке рішення сьогодні ухвалив Одеській апеляційний суд. Захисники наполягали: Сергій Стерненко та Руслан Демчук перебувають у СІЗО незаконно, адже рішення суду першої інстанції щодо них ще не набуло законної сили.

Нагадаємо, наприкінці лютого обох чоловіків Приморський райсуд Одеси визнав винними у викраденні 2015 року тодішнього депутата районної ради Одещини, а також у незаконному зберіганні зброї. Вони отримали 7 років і 3 місяці ув'язнення кожен. Наступного тижня суд розгляне апеляційну скаргу, рішення - про тюремний термін.