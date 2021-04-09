Епідемія COVID-19: Запоріжжя йде до найгіршого "італійського сценарію" [ Редактировать ]
Ще дві області потрапили до "червоної зони": Хмельницька та Запорізька - усе через погіршення епідеміологічної ситуації. У Запоріжжі для містян запроваджують нові обмеження. А чиновники навіть побоюються італійського сценарію.
Зазвичай на цій площі чимало митців, які торгують власними виробами - картинами та сувенірами. Сьогодні ж їх одиниці.
А мы еще не знаем. По этому и выставляем.
А ось ці продавчині, біля одного з центральних ринків, точно знають: правила карантину порушують.
А мы хотим кушать. Дети, дети дома просят четыре раза в день: я кушать хочу, мама!
Локальний карантин у Запоріжжі запровадили ще минулої суботи - тоді заборонили концерти та вистави, закрили торговельні центри, спортзали і непродовольчі ринки. Роботу ресторанів та кафе обмежили у часі. Та відсьогодні вони взагалі продають лише "на виніс". А все - через стрімке зростання кількості інфікованих. За добу - 823 нових випадків.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної державної адміністрації:
Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію" і саме в обласному центрі. Ще раз нагадую, питання в лікарях. Ми можемо зробити і ліжка, і кисень і обладнання, але у нас певна кількість лікарів. Більше їх не стане.
Вільних ліжок для ковідних хворих у запорізьких лікарнях значно поменшало. Відділення заповнені на дев'яносто відсотків.
Анатолій Пустоваров, заступник міського голови Запоріжжя:
У наших лікарнях на сьогодні 1073 ліжка. І ми сьогодні видали вже наказ, про додаткове перепрофілювання до ковідних ліжок ще 205 ліжок. І тому - 1278.
Транспорт працює без змін. Перепусток не потрібно. Пасажирів пускають лише на місця для сидіння.
Режим спокойный. Люди все в масочках. Такого насыщенного "движняка" нет.
Не торкнулись поки що обмеження і продовольчих ринків. А ось перевірки - посили. Як і в супермаркетах, де маски носять не всі.
- Я в маске. - А де ж вона у вас? - Только что сняла. - А чого ви знімаєте? Там поліція, зараз штрафи виписують! - За що? - У вас маска на підборідді
Світлана Лавренко, головний спеціаліст Держпродспоживслужби в Запорізькій області:
Найбільші порушення - це недотримання соціальної дистанції, відсутність, масок. Також немає інформаційних матеріалів при вході, про те, що люди обслуговуються і повинні заходити в заклад тільки при наявності захисних масок.
Правоохоронці попереджають: за відсутність масок штрафуватимуть. Втім, максимальна сума покарання 255 гривень.
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