В Высшем совете по здравоохранению (HAS) Франции заявили о том, что жителям моложе 55 лет, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca, вторую прививку будут делать другим препаратом - Pfizer или Moderna. Об этом сообщает RFI.

Так, в стране считают, что комбинировать различные вакцины более эффективно.

Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды.

По оценке HAS, речь идет о 533 000 пациентов, большая часть которых - медицинские работники.

Решение было принято в связи с дискуссией, возникшей вокруг AstraZeneca в Европе из-за случаев развития тромбоза у вакцинированных.

В середине марта Эммануэль Макрон объявил о временном прекращении использования англо-шведского препарата во Франции, так же поступили и другие страны ЕС, включая Германию и Италию.

Ранее у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID.