Во Франции людям младше 55 не дадут вторую дозу AstraZeneca [ Редактировать ]
В Высшем совете по здравоохранению (HAS) Франции заявили о том, что жителям моложе 55 лет, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca, вторую прививку будут делать другим препаратом - Pfizer или Moderna. Об этом сообщает RFI.
Так, в стране считают, что комбинировать различные вакцины более эффективно.
Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды.
По оценке HAS, речь идет о 533 000 пациентов, большая часть которых - медицинские работники.
Решение было принято в связи с дискуссией, возникшей вокруг AstraZeneca в Европе из-за случаев развития тромбоза у вакцинированных.
В середине марта Эммануэль Макрон объявил о временном прекращении использования англо-шведского препарата во Франции, так же поступили и другие страны ЕС, включая Германию и Италию.
Ранее у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID.
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