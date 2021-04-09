Через погіршення епідеміологічної ситуації нові обмеження запроваджують у "червоному" Запоріжжі. А чиновники вже відкрито говорять про так званий "італійський" сценарій. Про що саме йдеться?

Зазвичай на цій площі чимало митців, які торгують власними виробами - картинами та сувенірами. Сьогодні ж їх одиниці.

А мы еще не знаем. По этому и выставляем.

А ось ці продавчині, біля одного з центральних ринків, точно знають: правила карантину порушують.

А мы хотим кушать. Дети, дети дома просят четыре раза в день: я кушать хочу, мама!

Локальний карантин у Запоріжжі запровадили ще минулої суботи - тоді заборонили концерти та вистави, закрили торговельні центри, спортзали і непродовольчі ринки. Роботу ресторанів та кафе обмежили у часі. Та відсьогодні вони взагалі продають лише "на виніс". А все - через стрімке зростання кількості інфікованих. За добу - 823 нових випадків.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної державної адміністрації:

Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію" і саме в обласному центрі. Ще раз нагадую, питання в лікарях. Ми можемо зробити і ліжка, і кисень і обладнання, але у нас певна кількість лікарів. Більше їх не стане.

Вільних ліжок для ковідних хворих у запорізьких лікарнях значно поменшало. Крім того, зростає кількість хворих з тяжким перебігом.

Це відео з реанімації. Так рятують важкохворого пацієнта:

Зараз пацієнтка дихає через отвір, який було зроблено в трахеї. За допомогою ось цього апарату.

Відділення заповнені на дев'яносто відсотків.

Анатолій Пустоваров, заступник міського голови Запоріжжя:

У наших лікарнях на сьогодні 1073 ліжка. І ми сьогодні видали вже наказ, про додаткове перепрофілювання до ковідних ліжок ще 205 ліжок. І тому - 1278.

Є лікарні, де вільних місць немає зовсім.

Ірина Віцина, директор Запорізької міської лікарні №5:

На рентгені ми вже не бачимо - так, пневмонія. Вже і "цукор" нормалізувався, і тиск нормалізувався, але киснева залежність залишається. І тому ще якийсь відсоток пацієнтів, яких ми не можемо виписати додому, тому що вони не можуть відійти від концентрату, або від кисню.

Транспорт працює без змін. Перепусток не потрібно. Пасажирів пускають лише на місця для сидіння.

Режим спокойный. Люди все в масочках. Такого насыщенного "движняка" нет.

Не торкнулись поки що обмеження і продовольчих ринків. А ось перевірки посилили - як і в супермаркетах, де маски носять не всі.

- Я в маске. - А де ж вона у вас? - Только что сняла. - А чого ви знімаєте? Там поліція, зараз штрафи виписують! - За що? - У вас маска на підборідді

Світлана Лавренко, головний спеціаліст Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

Найбільші порушення - це недотримання соціальної дистанції, відсутність, масок. Також немає інформаційних матеріалів при вході, про те, що люди обслуговуються і повинні заходити в заклад тільки при наявності захисних масок.

Правоохоронці попереджають: за відсутність масок штрафуватимуть. Втім, максимальна сума покарання 255 гривень.