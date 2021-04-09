У Великій Британії день скорботи. Вранці помер чоловік королеви принц Філіп. Це сталося у Віндзорському замку. До сторічного ювілею Його Високість не дожив два місяці. Чим запам'ятається принц світові?

На Букінгемському палаці приспущений прапор. А на воротах табличка з оголошенням. Зазвичай так повідомляють про народження нових членів королівської родини, але сьогодні для вірнопідданих сумна новина. Все більше людей приходять сюди з квітами - віддати шану принцу Філіпу.

Завжди на крок позаду Її Величності. Принц Філіп та Єлизавета Друга в шлюбі прожили 73 роки. Його Високість - один з улюблених членів монаршої родини. Бо відомий своїм добрим гумором та простотою. На публіці королева рідко говорила про свої почуття до чоловіка. Але...

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

Він один з тих, хто не дуже любить компліменти, скажу так, що він просто-напросто був моїм оплотом сили усі ці роки. І я, вся наша сім'я, ця та багато інших країн залишаємося перед ним у великому боргу, який він ніколи не попросить вернути.

Підтримка королеви була справою його життя. Заради неї він відмовився від перспективної військової кар'єри та особистих амбіцій. Натомість супроводжував дружину в закордонних поїздках, розважав високоповажних гостей та відповідав за родинні справи.

Роберт Джобсон редактор новин про королівську родину

Йому було 29, 30 років, його кар'єра стрімко розвивалася у королівському флоті і він мав всі шанси досягти найвищих чинів. Але йому довелося обирати між обов'язком та коханням. І він став опорою королеви з самого початку, коли вона була доволі наївною та недосвідченою на посаді монарха. Спочатку він був її головним порадником, а згодом відійшов на другий план.

Його служіння британській короні вилилося в сотні проєктів. Він опікувався молоддю, освітою та спортом. А ще переймався проблемами довкілля тоді, коли про глобальне потепління мало хто задумувався.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Принц Філіп заслужив любов поколінь тут у Великій Британії, у країнах Співдружності та по всьому світу. Він найдовше в історії прослужив принцем-консортом, був одним з останніх живих ветеранів Другої Світової війни, його сміливість згадували після битви на мисі Матапан, а під час вторгнення на Сицилію він врятував свій корабель завдяки швидкій реакції. Так само професійно він направляв і королівську сім'ю та монархію, так що вона залишається інституцією, яка залишається безперечно важливою для рівноваги та щастя нашої нації.

Але сам принц свою роль в монархії описував так:

Я сподіваюсь, що всі присутні усвідомлюють, що зараз бачать в дії найдосвідченішого відкривача меморіальних дощок у світі.

Справді, не перелічити, скільки пам'ятних дощок відкрив за своє життя принц. А жарти були незмінним атрибутом кожної події, яку він відвідував. Щоправда, гострий язик нерідко ставав причиною скандалів. Британському студентові в Китаї він побажав не залишатися в країні надовго, бо його очі стануть розкосими. А 13-річному хлопчикові порадив схуднути, якщо той хоче стати астронавтом.

Філ Дамп'єр, автор книги про принца Філіпа:

Ці його вислови називали ляпами, але більшість із них мали на меті розтопити лід та розслабити людей. Деколи люди надто сильно нервують, коли зустрічають членів королівської родини, тож він намагався змусити їх сміятися і деколи люди ображалися на його слова, але я не думаю, що він хотів когось образити.

Останні 10 років здоров'я принца погіршувалося. Він переніс операції на стегні, черевній порожнині, коронарне стентування. У 2017 році він вирішив відійти від виконання королівських обов'язків і офіційно став пенсіонером. З того часу майже не з'являвся на публіці. Виключення робив лише для дуже важливих подій, як то весілля онука Гаррі та Меган Маркл.

Всередині лютого він знову потрапив до лікарні. За місяць його виписали і здавалося, що Його Високість пішов на поправку. Але до сотого дня народження принц не дожив всього два місяці.