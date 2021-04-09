В пятницу, 9 апреля, На Карибах, в Сент-Винсенте начал извергаться вулкан Ла-Суфриер. Власти призвали жителей окружающих населенных пунктов эвакуироваться. Об этом сообщает The Washington Post.

Был объявлен "красный" уровень опасности после того, как ученые наблюдали подземные толчки на единственном действующем вулкане острова, что указывало на повышенный риск извержения, поскольку магма разрушала скалы и двигалась к поверхности.

По словам директора Центра сейсмических исследований Университета Вест-Индии Эрусцилла Джозефа, в пострадавших районах проживает от 5 до 6 тысяч человек.

Отметим, что Сент-Винсент и Гренадины, население которых составляет чуть более 100 тысяч человек, не подвергались вулканической активности с 1979 года. Тогда в результате извержения вулкана Ла Суфриер в 1902 году погибли более 1 тысячи человек.

Читайте также, в Исландии впервые за 800 лет извергается вулкан. Стихийное бедствие началось вечером, извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров, лава разливается в пределах 1 км. Пробудившийся вулкан пока не угрожает населенным пунктам.

Кроме того, аэропорт Катании прекратил работу из-за извержения вулкана Этна. Также специалисты Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали 17-е с начала 2021 года повышение вулканической активности.

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