Велика Британія послаблює карантин [ Редактировать ]
Сьогодні Велика Британія послаблює карантин. Зокрема відкриють крамниці, спортзали та літні майданчики пабів. І для власників пивних закладів, і для звичайних британців це знаменна подія. Адже посиденьки під келих пива це частина місцевих традицій.
Тож ресторатори ретельно готуються зустріти своїх завсідників. Зокрема замовляють додаткові діжки пінного напою. Завітати до пабу після суворих обмежень пообіцяв навіть сам прем'єр.
Луїза Портер, власниця пабу:
Ми замовили багато пива та запаслися наїдками. Лишилося все прибрати - через перестановки такий безлад. Уся команда напоготові. Ми всі трохи нервуємо, але знову побачити всіх місцевих жителів - це буде просто чудово.
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