У столиці з'явиться медіа-скульптура з пластикових відходів. Інсталяція "Київського Кита" стане найбільшою в Україні. Подробиці дізнавався Кирило Воронко.

Для виготовлення такої пляшки потрібна менше ніж година. А розкладається вона до тисячі років. Саме через захист довкілля головним матеріалом для Київського Кита став перероблений пластик.

Київський Кит - це не лише мистецький об'єкт, зроблений з непотребу, а й перша інтерактивна скульптура, що відображатиме стан довкілля.

Валерій Коршунов, автор проєкту "Київський Кит":

Я вирішив створити проект на екологічну тематику, який пов'язаний по перше зі станом повітря Багато людей сортує відходи, багато людей залучається до екологічних проектів і тому я вирішив що напевно було б круто, все це поєднати у якусь одну таку історію.

Для створення скульптури потрібно півтори тонни пластикових відходів. Тож волонтери щосуботи збирають сміття в різних районах Києва. І сортують.

Ілгам Гасанов, учасник проєкту "Київський Кит":

Ми прибирали в голосіївському парку, прибирали на Совських ставках прибирали на минулому тижні на харківському біля озера сонячне і по суті сьогодні в нас це четверта наша історія з виходом. Були ще декілька виїздів але це була логістика ми забирали те що люди насортували.

Сировину відправляють до Одеси. Там її переплавляють і повертають до Києва, де, власне, і виготовлятимуть кита.

Валерій Коршунов, автор проєкту "Київський Кит":

Наша скульптура робиться із залізних таких штук, залізного каркасу. Вона просто облаштовується цим переробленим пластиком і лед підсвітка підсвічує кита всім кольорами якими є. Сенс у тому що ти будеш приходити одного дня тобто вся ця підсвітка буде залежати від стану року, стану місяця і багатьох показників по забрудненості.

Інтерактивне сяйво змінюватиметься не лише залежно від якості повітря в Києві, а й від кількості опадів, пори року, дати та навіть фази Місяця, що пов'язано із рівнем припливів у всьому світі. Усі дані братимуть з офіційних метеоджерел.

Валерій Коршунов, автор проєкту "Київський Кит":

Якщо буде брудне середовище це напевно буде більш такий червоний колір, вона буде переморгуватись досить агресивно, якщо все буде добре вона буде там більш в зелені кольори переходити.

Основу конструкції зроблять із заліза. Все решта пластик. Тож 12-метровий кит важитиме - майже тонну. Де саме встановлять інсталяцію, автор поки що тримає в таємниці.

Валерій Коршунов, автор проєкту "Київський Кит":

Це поки що секрет, але взагалі у нас є підтверджена одна локація і декілька локацій у центрі міста ми їх обговорюємо. у нас є підтверджені локації, але ми дуже хочемо поставити саме в центрі і також працюємо над цим. Але в будь-якому разі до кінця травня вона вже буде стояти.

Автор проєкту сподівається, що скульптура стане сучасним символом Києва та приверне увагу людей до екологічних проблем.