Серед жителів Нью-Йорка набуває популярності незвичайне хоббі - розведення бджіл. Вулики встановлюють у квітниках чи навіть просто на дахах. Тож отримують не лише мед, а й задоволення від спілкування з природою. Чи добре почуваються комахи в гамірному мегаполісі - поцікавилася Ольга Жидецька.

У скверику на сімдесят другій вулиці біля Сентрал-парку кипить жвава торгівля. Товар як для найбільшого міста Сполучених Штатів незвичайний - бджолині рої. Дерев'яні коробки із двома з половиною мільйонами комах привіз знаний тутешній пасічник - директор Асоціації бджолярів Нью-Йорка Ендрю Коте із п'ятирічним сином. Каже: бджоли відмінні - італійські, менш агресивні й значно продуктивніші за місцевих.

У кожному боксі близько 12 тисяч бджіл. Вони продаються на вагу. Як сир.

За бджолами швидко шикується черга. Багато хто з покупців замовив рій заздалегідь. Так на чверть дешевше, тоді як повна ціна - 205 доларів. А ще точно можеш бути впевнений, що таки отримаєш бджолину родину. Відколи мерія у 2010 дозволила розводити цих комах у межах міста, пасічництво захопило нью-йорківців. Причин тому кілька.

Ендрю Коте, президент Асоціації бджолярів Нью-Йорка:

Складно виробляти мед без бджіл. Тому люди зазвичай їх і купують. Це класне хобі. І добра нагода бути ближчим до природи в мегаполісі. Працювати з бджолами весело. Це своєрідна терапія, ніби медитація.

Вулики встановлюють будь-де: у садках, квітниках і просто на дахах хмарочосів. Бджолярі розповідають - навіть у міських умовах крилаті трудівниці без проблем знаходять собі поживу. І як не дивно, цілком добре почуваються в кам'яних джунглях. У пошуках нектару комахи здатні долати до двох кілометрів у радіусі вулика. А користь, яку приносять, запилюючи плодові та декоративні рослини, просто безцінна.

Алан Марковиць, бджоляр з району Бронкс:

Нам потрібні запилювачі. Третина того, що ми вживаємо, потребує запилення, зокрема фрукти та ягоди. Тому важливо, щоб у довкіллі бджіл було достатньо. І, як не дивно, вони добре почуваються в місті. Бо тут менше пестицидів. Біорізноманіття бджолам до смаку. Вони полюбляють різноманітне меню.

Інтерес до приватного бджільництва у Сполучених Штатах упродовж останніх років стабільно зростав. Проте пандемія, замкнувши людей по домівках, спричинила справжній бум. Адже через зниження соціальної активності люди стали шукати розради в близьких до природи заняттях.