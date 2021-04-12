По состоянию на утро, 12 апреля, мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом в странах мира. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,32 (0,51%) - до $62,63 за баррель. В пятницу этот сорт нефти подешевел еще на $0,25 (0,4%) - до $62,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,27 (0,46%) - до $59,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $0,27 (0,5%) - до $59,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent потеряла в цене 2,9%, WTI - 3,5%.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,31 в пользу Brent.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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