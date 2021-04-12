COVID-19 вийшов із-під контролю через дії Китаю - держсекретар США [ Редактировать ]
У США вважають, що COVID-19 вийшов із-під контролю через дії Китаю. Таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC.
На думку дипломата, Пекін не надав вчасно міжнародним партнерам всієї інформації про спалах хвороби. Відтак пандемія мала серйозніші наслідки.
Раніше міжнародна група експертів ВООЗ опублікувала попередній звіт про можливе походження коронавірусу. Припускають, що збудник передався від кажана до іншої тварини, а потім до людини. Після доповіді, країни заходу закликали Китай надати фахівцям повний доступ до всіх даних та об'єктів у країні.
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Припускають, що збудник передався від кажана до іншої тварини, а потім до людини. Після доповіді, країни заходу закликали Китай надати фахівцям повний доступ до всіх даних та об'єктів у країні
Понад 17,5 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. І знову велика кількість смертей 421
Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас за даними центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий
Звідки взявся коронавірус? Група міжнародних науковців, які в Ухані шукали місце "народження" ковіду, вже подали свій звіт. Тож у Всесвітній організації здоров'я офіційно озвучили кілька версій!
Фахівці зазначають, серед дітей значно рідше трапляється тяжкий перебіг хвороби, але ризик є, і вони можуть заражати інших