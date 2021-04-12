В фиксировались порывы ветра со скоростью более чем 160 км/ч/ фото: Sky News

На юг Австралийского континента обрушился мощный циклон, который оставил без электричества десятки тысяч человек в домохозяйствах, а также поломал огромное количество деревьев.

Также пострадало 70% инфраструктуры в прибрежном городе Калбарри. В регионе были зафиксированы порывы ветра со скоростью более чем 160 километров в час, в течение двух часов шли проливные дожди.

Отмечается, что в настоящее время на территории города открылись три центра, где размещаются жители, оставшееся без крыши над головой.

Читайте также, в Беринговом море бушует один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар.

Кроме того, на острова Фиджи, находящееся в Меланезии обрушился ураган Яса, которому присвоили пятый уровень штормовой опасности. Комплексной оценке ущерба препятствуют повреждения линий связи и плохие метеоусловия.

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