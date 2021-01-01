В Беринговом море бушует один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Центра прогнозирования океана Национальной службы погоды США.

Отмечается, что циклон с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

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В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар.

"Чем ниже давление, тем сильнее буря. Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - говорится в сообщении.

Шторм бушует далеко от населенных пунктов, и не влияет значительно на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.

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