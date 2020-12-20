На острова Фиджи, находящееся в Меланезии обрушился ураган Яса, которому присвоили пятый уровень штормовой опасности.

В результате стихии был до основания уничтожен небольшой остров Киа. Жертвами урагана в настоящее время официально признаны 4 человека. К тому же, провинция Буа, находящаяся на острове Вануа-Леву понесла ущерб на 70%.

Отмечается, что комплексной оценке ущерба препятствуют повреждения линий связи и плохие метеоусловия. Добровольцы Красного Креста работают над помощью нуждающимся. Люди просят о пресной воде и убежище. Волонтеры выразили опасение в распространении различных болезней.

Ранее мы писали, что по территории США прошел смертоносный ураган. Природное бедствие унесло жизни более 30 человек.

Кроме того, Мексику атаковал мощный ураган "Зета". На популярном мексиканском курорте - Плая-дель-Кармен-за сильных дождей залило дороги.

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