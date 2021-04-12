Мобильный госпиталь, развернутый сотрудниками ГСЧС Украины в городе Славута Хмельницкой области, принял первых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Славутской городской больницы.

Такое решение было принято в связи с тем, что в самом медучреждении отделения, где лечат инфицированных коронавирусом, сильно переполнилось.

В модуль госпиталя переведены пациенты с ковидных отделений больницы, которые уже были перегружены. Подчеркиваем, что это пациенты, которые уже находились на стационарном лечении в Славутской городской больнице.

Отмечается, что для лечения больных коронавирусом создали мобильную бригаду, которая состоит из двух врачей, девяти медицинских сестер и девяти санитаров.

Напомним, мобильный госпиталь, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией граждан, переехал из больницы пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области. Медучреждение состоит из 35 палаток, 24 из которых составляет госпитальная часть, рассчитанная на 120 коек.

Кроме того, на территории Украины в течении пятой подряд недели растет уровень госпитализации граждан с диагнозом "коронавирус". В стране находится 316 777 активных больных COVID-19. Лидирующее место в этом показателе занимает Киев, Одесская область и Львовская область.

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