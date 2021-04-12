Київ посів четверте місце у "брудному рейтингу" [ Редактировать ]
Київ посів 4 місце в рейтингу міст світу із забрудненим повітрям. Про це свідчать дані порталу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. Індекс Києва становить 159 при нормі 50. Рівень занечищення в столиці України характеризують, як "нездоровий".
При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і вмикати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття просто неба. На першому місці в "брудному рейтингу" - місто Катманду (Непал) із показником забруднення повітря 219.
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