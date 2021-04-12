В Никополе игроман убил известного волонтера Анжелу Мончинскую (фото) [ Редактировать ]
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В ночь на 12 апреля в Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую. Об этом сообщает "Никопольская правда".
"Информатор" со ссылкой на источники в полиции пишет, что на нее напал охранник подпольного клуба с игровыми автоматами, где она работала администратором. 25-летний мужчина изнасиловал Анжелу и нанес несколько тяжелых травм. Забрав все деньги из кассы, он поджег игровой клуб и скрылся с места преступления.
Волонтер Анжела Мончинская
Полиция Днепропетровской области сообщает, что 12 апреля в 5:40 в дежурную часть Никопольского районного управления полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение доставили 51-летнюю женщину, которая умерла не приходя сознание.
Оперативная группа сразу же выехала на место преступление по улице Электрометаллургов. По горячим следам следователи за считанные часы нашли и задержали убийцу.
Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие продолжается.
Анжела Мончинская - известный волонтер, которая много сделала для украинской армии. С самого начала войны на востоке Украины она регулярно возила бойцам на фронт продукты питания и другие необходимые вещи. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу".
Напомним, что в конце марта в Киеве похитили и убили общественного активиста Александра Мандича, известного в ветеранских кругах как Ташкент. Полиция нашла и арестовала убийц.
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