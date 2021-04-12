Третья волна коронавируса стала самой трудной - Меркель [ Редактировать ]
Третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Нужно сказать, что третья волна стала самой трудной для нас", - заявила она.
По словам канцлера, в Германии число заразившихся коронавирусом слишком велико, а загруженность отделений интенсивной терапии снова увеличивается.
Меркель подчеркнула, что самым важным оружием в борьбе с пандемией остается вакцинация, в то время как тестирование на COVID-19 помогает властям "построить мост" навстречу нормализации.
Ранее сообщалось, что Германия за день привила от коронавируса более 650 тысяч жителей.
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