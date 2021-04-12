Скандально известная компания "Альтис-Констракшн" так и не приступила по факту к строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорте "Днепр" по заказу государства.

"На строительстве взлетно-посадочной полосы для международного аэропорта "Днепр" освоено пока 5,8 млн. грн. из 8,5 млн. грн., предусмотренным сметой. Это очень низкий темп. Так на протяжении 2021 года должно быть освоено 1,4 млрд. грн. - то есть примерно по 117 млн грн. в месяц", - поделился источник в Министерства инфраструктуры.

В начале апреля журналисты СМИ Днепра посетили место строительства "взлетки". Но обнаружили на ее месте пустырь и несколько неработающих единиц устаревшей техники, в то время как глава Мининфраструктуры Владислав Криклий еще несколько месяцев назад анонсировал скорый старт строительства.

В свою очередь, Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков вместо пустыря на месте взлетно-посадочной полосы показывают жителям Днепра стройку "терминалов Ярославского": "Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирующий и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", - описывает строительство аэровокзального комплекса глава государственного Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, сопровождая материал фотографиями со стройплощадки DCH.

Представители местных СМИ Днепра очень скептично смотрят на возможность превращения пустыря в государственную взлетно-посадочную полосу долгожданного нового аэропорта, наблюдая за пустующей площадкой вместо стройки: "В феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, стройка фактически заморожена, а чиновники живут в фейсбуке", - писали журналисты об объекте, который рискует стать "памятником бесхозяйственности и пустословия".

По их мнению, причина - "фейковая экономия". Компания "Альтис-Констракшн", подконтрольная тестю одиозного главного "налоговика" Романа Насирова победила на государственном тендере, умышленно занизив цену: экспертный отчет проекта определил стоимость работ по строительству ВПП в Днепре не менее 6,25 млрд грн., в то время как "Альтис-Констракшн" "сбила" цену в ходе торгов на 30% с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Это означает, чтобы закончить строительство "взлетки" компании потребуются дополнительные более 2 млрд грн, иначе она не сможет построить для государства взлетку в Днепре, а городу достанется лишь многолетний долгострой.