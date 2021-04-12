Після вихідних ковідна статистика традиційно пішла на спад. За минулу добу майже вісім тисяч нових випадків зараження. Одужали близько п'яти тисяч українців, померли - 287. В антилідерах за кількістю інфікованих - Дніпропетровська, Львівська і Харківська області.

Остання - тепер у червоній карантинній зоні. На межі почервоніння також - Донеччина, Полтавщина та Черкащина. Загалом у зоні найжорсткіших обмежень - Київ та 11 областей. Натомість на Прикарпатті, де півтора місяця тривав тотальний локдаун, люди видихнули з полегшенням.

Регіон, оминаючи помаранчеву, потрапив одразу в жовту зону. На черзі - Чернівецька та Чернігівська області. Утім, у МОЗ кажуть: висновки робити зарано, динаміка поширення коронавірусу залишається високою.